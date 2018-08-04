Лукас Перес перейдёт в "Спортинг"

Теги лукас пересарсенал лондонспортинг лиссабон

Лукас Перес перейдёт в "Спортинг"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес перейдёт в лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер 29-летнего испанца. Сумма сделки составит пять миллионов евро.

Стоит отметить, что Перес ради перехода в "Спортинг" пошёл на понижение зарплаты.

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за Виду. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов