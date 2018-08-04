Лукас Перес перейдёт в "Спортинг"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес перейдёт в лиссабонский "Спортинг", сообщает A Bola.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер 29-летнего испанца. Сумма сделки составит пять миллионов евро.

Стоит отметить, что Перес ради перехода в "Спортинг" пошёл на понижение зарплаты.

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