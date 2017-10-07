Лукас Перес получил травму бедра

Форвард "Депортиво" Лукас Перес выбыл из строя из-за повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

У 29-летнего футболиста выявлена травма мышц левого бедра. Точные сроки восстановления нападающего пока неизвестны.

В этом сезоне Перес сыграл за "Депортиво" пять матчей, в которых забил один гол.

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