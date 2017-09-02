Лукас Перес рассказал о своем возвращении в "Депортиво"

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Лукас Перес рассказал о своем возвращении в "Депортиво"

Форвард Лукас Перес прокомментировал свой переход из "Арсенала" в "Депортиво".

"Я там, где хочу быть. Я имею право решать, что будет с моим будущим и что я хочу делать. "Арсенал" понял это, и я благодарен им. Они поняли мою ситуацию и то, что я хотел вернуться домой.

"Арсенал" защищал свои интересы, изначально они не хотели, чтобы я возвращался в "Депортиво". У них были договоренности со многими клубами, но я сказал, что хочу перейти в "Депортиво" и не рассматриваю других вариантов" - приводит слова Переса Goal.com.

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