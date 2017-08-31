Лукас Перес вернулся в "Депортиво"

Теги арсенал лондондепортиво ла-коруньялукас перес

Лукас Перес вернулся в "Депортиво"
Испанский нападающий "Арсенала" Лукас Перес стал игроком "Депортиво", сообщает официальный сайт клуба.

Галисийский клуб арендовал футболиста на сезон без опции выкупа. 

Стоит отметить, что до перехода в "Арсенал" прошлым летом форвард на протяжении двух лет играл за "Депортиво".

28-летний Лукас выступал за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 21 матч и забил 7 голов. Ранее играл за "Атлетико", "Райо Вальекано", "Карпаты", киевское "Динамо" и ПАОК. Обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" отказал 20 клубам в трансфере Маркоса Льоренте. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов