Лукас Перес вернулся в "Депортиво"



Испанский нападающий "Арсенала" Лукас Перес стал игроком "Депортиво", сообщает официальный сайт клуба.

Галисийский клуб арендовал футболиста на сезон без опции выкупа.

Стоит отметить, что до перехода в "Арсенал" прошлым летом форвард на протяжении двух лет играл за "Депортиво".

28-летний Лукас выступал за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 21 матч и забил 7 голов. Ранее играл за "Атлетико", "Райо Вальекано", "Карпаты", киевское "Динамо" и ПАОК. Обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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