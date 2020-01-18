Лукас Подольски покинул "Виссель Кобе"

Экс-игрок "Баварии" и сборной Германии Лукас Подольски покинул "Виссел Кобе". В январе у футболиста истек контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба японского клуба.

За "Виссель Кобе" 34-летний форвард играл с лета 2017 года. За он время он провел 60 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.

В активе игрока также 130 матчей и 49 голов за сборную Германии.

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