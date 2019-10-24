Лукас Сантос не сталкивался с расизмом в России
Вингер ЦСКА Лукас Сантос признался, что, вопреки ожиданиям, в России он не сталкивался с оскорблениями на расовой почве.
"В Бразилии сталкивался с расизмом, в России - нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь - расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле", - сказал бразилец.
Напомним, что ЦСКА арендовал Сантоса в начале сентября у "Васко да Гамы". Соглашение между клубами рассчитано до конца календарного года, сумма выкупа игрока - 3 миллиона евро.
В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за армейцев 4 матча, результативными действиями не отличался.
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|М
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|13
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|ЦСКА Москва
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|7
|Крылья Советов
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|Уфа
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|9
|Арсенал Тула
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|13
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|Спартак Москва
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|14
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