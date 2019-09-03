Лукас Сантос определился с игровым номером в ЦСКА

Новичок ЦСКА Лукас Сантос решил, под каким номером он будет играть в составе армейцев.

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний бразилец отдал предпочтение цифре "11".

Напомним, что ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года с опцией выкупа за 3 миллиона евро.

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