Лукас Сантос поделился впечатлениями от пребывания в России

Экс-игрок ЦСКА Лукас Сантос, который недавно вернулся в "Васко да Гама", рассказал о впечатлениях от пребывания в России.



"С профессиональной точки зрения этот опыт был важен для меня. Мне понадобилось время, чтобы повзрослеть. И ЦСКА все сделал для этого.

Что касается расизма, я плохо знаю язык, но надеюсь, мне не пришлось этого испытать. В ресторанах, торговых центрах бросали косые взгляды, но ничего такого", - цитирует Сантоса Globo Esporte.



Напомним, футболист провел в московском клубе полгода. За это время он участвовал лишь в 2 встречах команды.

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