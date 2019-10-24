Лукас Сантос рассказал об отношениях с тренером ЦСКА Гончаренко

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Лукас Сантос рассказал об отношениях с тренером ЦСКА Гончаренко

Вингер ЦСКА Лукас Сантос рассказал, какие у него сложились отношения с наставником команды Виктором Гончаренко.

"В ЦСКА я уже два месяца провожу бок-о-бок с тренером. Виктор Михалыч мне очень помогает, даёт множество советов. Гончаренко - как второй отец для меня. Я бы хотел его поблагодарить за всё, что он делает для моего развития. Постараюсь отплатить ему за терпение и любовь своей качественной игрой", - сказал бразилец.

Напомним, что ЦСКА арендовал Сантоса в начале сентября у "Васко да Гамы". Соглашение между клубами рассчитано до конца календарного года, сумма выкупа игрока - 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за армейцев 4 матча, результативными действиями не отличался.

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