Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА
Новичок ЦСКА Лукас Сантос спел известную песню Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов", которая была шлягером в России в конце 1990-х годов.
Соответствующий сюжет (начало - 3:52) вошёл в опубликованный на CSKA TV видеоролик, посвящённый гостевому матчу с "Тамбовом" в минувшее воскресенье.
Напомним, что игра с "Тамбовом" стала дебютной для бразильского легионера в составе армейцев.
ЦСКА арендовал Лукаса Сантоса у "Васко да Гамы" до конца календарного года с правом выкупа за 3 миллиона евро.
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