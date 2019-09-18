Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА

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Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА

Новичок ЦСКА Лукас Сантос спел известную песню Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов", которая была шлягером в России в конце 1990-х годов.

Соответствующий сюжет (начало - 3:52) вошёл в опубликованный на CSKA TV видеоролик, посвящённый гостевому матчу с "Тамбовом" в минувшее воскресенье.

Напомним, что игра с "Тамбовом" стала дебютной для бразильского легионера в составе армейцев.

ЦСКА арендовал Лукаса Сантоса у "Васко да Гамы" до конца календарного года с правом выкупа за 3 миллиона евро.

Не пропустите: ЦСКА огласил заявку на матч с "Лудогорцем". | http://soccernews.ru
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