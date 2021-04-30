Лукас Васкес близок к продлению контракта с "Реалом"

Фото твиттер "Реала"

Переговоры о новом контракте между мадридским "Реалом" и полузащитником Лукасом Васкесом сдвинулись с мёртвой точки.

По информации AS, королевский клуб улучшил предлагаемые условия, поскольку главный тренер Зинедин Зидан попросил сохранить в составе испанского универсала.

"Сливочные" готовы заключить с 29-летним футболистом договор по схеме "3+1" с зарплатой около 5 миллионов евро в год.

Васкеса, чей контракт с "Реалом" истекает 30 июня, устраивает такое предложение. Ранее ему обещали оклад в размере 3,5 миллиона.

Напомним, что фланговый хавбек выбыл до конца сезона из-за травмы. До повреждения он забил 2 гола и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

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