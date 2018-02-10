Лукас Васкес чаще всех появлялся в составе "Реала" при Зидане

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Лукас Васкес чаще всех появлялся в составе "Реала" при Зидане

Хавбек "Реала" Лукас Васкес вышел в стартовом составе на матч с "Реал Сосьедадом".

Как сообщает Opta, это сотый матч игрока в "Реале" под руководством Зинедина Зидана.

Отметим, что Васкес провел больше матчей, чем любой другой футболист "Реала" при Зидане.

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