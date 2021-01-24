Лукас Васкес готов покинуть "Реал"

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Лукас Васкес готов покинуть "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Carrusel Deportivo.

По сведениям издания, футболист отказывается продлевать контракт с испанским клубом, так как его не устраивает предложенная зарплата. "Реал" готов платить Васкесу шесть миллионов евро, которые он получает сейчас, но форвард хочет повышения зарплаты. Если стороны не договорятся, то Васкес покинет клуб летом 2021 года в статусе свободнгого агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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