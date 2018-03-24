Лукас Васкес: "Хотим, чтобы Месси выздоровел ко вторнику"

Вингер сборной Испании Лукас Васкес высказался о предстоящем во вторник товарищеском матче своей команды против аргентинцев.

" У Аргентины есть отличные игроки в составе. Если не будет Агуэро и Ди Марии, выйдут другие достойные футболисты. Участие Месси все еще находится под вопросом? Мы всегда хотим играть против лучших, а Месси - один из лучших ", - цитирует 26-летнего игрока Cadena Cope.

Напомним, Месси оценил свои шансы сыграть против сборной Испании. | soccernews.ru