Лукас Васкес: "Леванте" оборонялся очень хорошо"

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Лукас Васкес: "Леванте" оборонялся очень хорошо"Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче против "Леванте".

"Я не люблю говорить о судьях. Мы ожидали добиться не такого результата, теперь нам остается только учиться на своих ошибках и смотреть вперед. Нам не хватало свежести при создании голевых моментов. "Леванте" оборонялся очень хорошо", - цитирует 26-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Леванте". | soccernews.ru

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