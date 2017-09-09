Лукас Васкес: "Леванте" оборонялся очень хорошо"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ничью своей команды в сегодняшнем матче против "Леванте".

"Я не люблю говорить о судьях. Мы ожидали добиться не такого результата, теперь нам остается только учиться на своих ошибках и смотреть вперед. Нам не хватало свежести при создании голевых моментов. "Леванте" оборонялся очень хорошо ", - цитирует 26-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Леванте". | soccernews.ru