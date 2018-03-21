Лукас Васкес: "Люди недооценивают "Ювентус"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями в преддверии противостояния с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Сформировалось мнение, что мы фавориты. Но, на мой взгляд, люди недооценивают "Ювентус". Давайте не забывать, что они выходили в финал Лиги Чемпионов в прошлом году. Это итальянская команда, очень опытная, обыграть их будет очень сложно" - цитирует Васкеса Football Italia.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля в Турине, а ответный - 10 апреля в Мадриде.

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