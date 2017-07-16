Лукас Васкес может перебраться в Италию

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес может продолжить свою карьеру в Италии, информирует испанская пресса.

Сообщается, что услугами 26-летнего футболиста заинтересовалась "Рома", которая уже сделала ему предложение. Учитывая, что сам игрок ранее выражал неудовлетворенность тем, что получает в своей нынешней команде недостаточное количество игрового времени, вполне вероятно, что он даст положительный ответ римлянам.

В завершившемся сезоне Васкес забил 4 мяча и сделал 14 результативных передач в 50 матчах за "Реал".

Напомним, Марсело вскоре побьет клубный рекорд "Реала". | soccernews.ru