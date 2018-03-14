Лукас Васкес намерен продолжить карьеру в АПЛ

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Лукас Васкес намерен продолжить карьеру в АПЛВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний игрок заинтересован в переходе в "Ливерпуль", который долгое время следил за ним. Причиной своего ухода футболист назвал желание иметь стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Васкес забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, в случае неудачи с трансфером Неймара, "Реал" планирует потратить 300 миллионов евро на трех игроков. | soccernews.ru

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