Лукас Васкес намерен продолжить карьеру в АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес намерен продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 26-летний игрок заинтересован в переходе в "Ливерпуль", который долгое время следил за ним. Причиной своего ухода футболист назвал желание иметь стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Васкес забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, в случае неудачи с трансфером Неймара, "Реал" планирует потратить 300 миллионов евро на трех игроков. | soccernews.ru