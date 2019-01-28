Лукас Васкес назвал лучшего центрфорварда в мире

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес назвал лучшего центрального форварда в мире.

После матча с "Эспаньолом" 27-летний испанец отметил игру своего одноклубника Карима Бензема.

"Он показывает своей игрой, что является лучшей "девяткой" в мире. Бензема не только забивает голы, он также работает на команду, помогает партнёрам. Играть рядом с ним просто невероятно" - цитирует Васкеса Marca.

В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "Реал" 33 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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