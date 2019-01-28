Лукас Васкес назвал лучшего центрфорварда в мире

1 Теги реал мадридлукас васкескарим бензема

Лукас Васкес назвал лучшего центрфорварда в мире

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес назвал лучшего центрального форварда в мире.

После матча с "Эспаньолом" 27-летний испанец отметил игру своего одноклубника Карима Бензема.

"Он показывает своей игрой, что является лучшей "девяткой" в мире. Бензема не только забивает голы, он также работает на команду, помогает партнёрам. Играть рядом с ним просто невероятно" - цитирует Васкеса Marca.

В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "Реал" 33 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Бензема вошел в топ-6 бомбардиров в истории "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

МАДРИД
МАДРИД

ахахахахахаха Лучшие центрфорварды Рыгала и мира - Дениз Чакыр, Майкл Оливер и Виктор Кашшаи !

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов