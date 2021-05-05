Лукас Васкес назвал причину большого количества травм в "Реале"

Фото: инстаграм Лукаса Васкеса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о большом количестве травм в королевском клубе в частности и в европейском футболе в целом.

"Не знаю, хорошая ли идея Европейская Суперлига, но нам нужно осмыслить многие вещи. Мне кажется, что мы вскоре достигнем пика перенасыщения. Футболисты страдают от того, что количество матчей увеличивается. Из-за этого растет число травм. Требования современного футбола возрастают, но зрелище страдает от этого. Возможно, стоит уменьшить количество матчей", - приводит слова Васкеса The Athletic.

В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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