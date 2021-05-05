Лукас Васкес назвал причину большого количества травм в "Реале"
Фото: инстаграм Лукаса Васкеса/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о большом количестве травм в королевском клубе в частности и в европейском футболе в целом.
"Не знаю, хорошая ли идея Европейская Суперлига, но нам нужно осмыслить многие вещи. Мне кажется, что мы вскоре достигнем пика перенасыщения. Футболисты страдают от того, что количество матчей увеличивается. Из-за этого растет число травм. Требования современного футбола возрастают, но зрелище страдает от этого. Возможно, стоит уменьшить количество матчей", - приводит слова Васкеса The Athletic.
В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Лукас Васкес близок к продлению контракта с "Реалом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14