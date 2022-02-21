Лукас Васкес определился со своим будущим в "Реале"

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Лукас Васкес определился со своим будущим в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес может сменить клубную прописку по окончании этого сезона.

По информации El Nacional, 30-летний футболист готов уйти в другую команду из-за дефицита игровой практики.

Несмотря на продление контракта в прошлом году, "сливочные" не будут препятствовать продаже воспитанника.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 27 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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