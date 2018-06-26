Лукас Васкес получил предложение от английского гранда

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес получил предложение от лондонского "Арсенала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 26-летнего игрока "сливочных" заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "канониров" Унаи Эмери. Он уже пообещал футболисту одну из главных ролей в его команде.

В завершившемся сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, Саттон хочет видеть в "Арсенале" Головина. | soccernews.ru