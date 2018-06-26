Лукас Васкес получил предложение от английского гранда

Теги лукас васкесреал мадридарсенал лондонунаи эмери

Лукас Васкес получил предложение от английского грандаВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес получил предложение от лондонского "Арсенала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 26-летнего игрока "сливочных" заинтересован лично новоиспеченный главный тренер "канониров" Унаи Эмери. Он уже пообещал футболисту одну из главных ролей в его команде.

В завершившемся сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, Саттон хочет видеть в "Арсенале" Головина. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Четырнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 27 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов