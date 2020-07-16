Лукас Васкес потроллил Рамоса, который похвастался мускулатурой

Теги реал мадридсерхио рамослукас васкес

Лукас Васкес потроллил Рамоса, который похвастался мускулатурой

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес потроллил капитана команды Серхио Рамоса, который поделился фотографией своего накачанного тела.

"Наша очередь. Давайте, вперед", - написал Рамос на своей странице в Instagram. 

"Перестань использовать фильтры", - написал Васкес в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es nuestro turno. ¡Vamos! It's our turn. Let's go for it! #HalaMadrid

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 12 голов. На счету 29-летнего Васкеса три забитых мяча и две голевые передачи в 20 поединках.

Не пропустите: Рамос отреагировал на критику в адрес "Реала" из-за судейства. | http://soccernews.ru
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