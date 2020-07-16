Лукас Васкес потроллил Рамоса, который похвастался мускулатурой

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес потроллил капитана команды Серхио Рамоса, который поделился фотографией своего накачанного тела.

"Наша очередь. Давайте, вперед", - написал Рамос на своей странице в Instagram.

"Перестань использовать фильтры", - написал Васкес в комментариях.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 12 голов. На счету 29-летнего Васкеса три забитых мяча и две голевые передачи в 20 поединках.

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