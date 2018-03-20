Лукас Васкес принял решение по своему будущему

Теги реал мадридлукас васкесливерпульарсенал лондон

Лукас Васкес принял решение по своему будущемуВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес принял решение по своему будущему, информирует goal.com.

По сведениям источника, 26-летний игрок "сливочных" в следующем сезоне продолжит свои выступления на "Сантьяго Бернабеу". Футболист полностью доволен своим положением в королевском клубе, поэтому менять команду он не намерен.

Отметим, что Васкесом интересовались "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

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