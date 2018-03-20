Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес принял решение по своему будущему, информирует goal.com.

По сведениям источника, 26-летний игрок "сливочных" в следующем сезоне продолжит свои выступления на "Сантьяго Бернабеу". Футболист полностью доволен своим положением в королевском клубе, поэтому менять команду он не намерен.

Отметим, что Васкесом интересовались "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

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