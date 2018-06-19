Лукас Васкес прокомментировал ситуацию со своим будущим

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Лукас Васкес прокомментировал ситуацию со своим будущимВингер мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"У меня никогда не возникало мысли покинуть "Мадрид". Я хочу, чтобы моя мечта продолжалась. Зидан предоставил мне большое количество игрового времени, и именно поэтому я нахожусь здесь", - приводит слова 26-летнего игрока королевского клуба Cadena Cope.

Напомним, четыре летние трансферные цели "Реала" продлили контракты со своими клубами. | soccernews.ru

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