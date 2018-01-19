Лукас Васкес: "Реал" не боится ПСЖ"

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес заявил, что его команда не боится ПСЖ, с которым "сливочным" играть в плей-офф Лиги чемпионов.

"Реал" не может испытывать страх перед ПСЖ. Мы намерены быть в надлежащей форме и одержать победу над ними. Для победы в Лиге чемпионов необходимо побеждать лучших", - сказал он

Первая игра между "Реалом" и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде, ответная – 6 марта.

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