Лукас Васкес считает пенальти в ворота "Ювентуса" бесспорным

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Ювентуса" во вчерашнем матче Лиги Чемпионов.

"Пенальти был. Бесспорно. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Протесты со стороны "Ювентуса" - это нормально, потому что всё произошло на последней минуте" - приводит слова Васкеса Marca.

Напомним, что реализованный Криштиану Роналду пенальти позволил "Реалу" добыть путёвку в полуфинал Лиги Чемпионов.

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