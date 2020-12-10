Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес покинет клуб по окончании сезона, сообщает Movistar.

По сведениям издания, футболист не договорился с клубом о продлении контракта, который действует до лета 2021 года. Таким образом, Васкес станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее испанцем интересовались китайские клубы, которые готовы предложить ему выгодный контракт.

29-летний Васкес является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Не пропустите: Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона. | http://soccernews.ru