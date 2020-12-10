Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"
Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес покинет клуб по окончании сезона, сообщает Movistar.
По сведениям издания, футболист не договорился с клубом о продлении контракта, который действует до лета 2021 года. Таким образом, Васкес станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее испанцем интересовались китайские клубы, которые готовы предложить ему выгодный контракт.
29-летний Васкес является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Не пропустите: Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
-
"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
-
Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
-
Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте
Лента новостей
-
"Ювентус" намерен сохранить Куадрадо
-
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси
-
Расписание матчей 18-го тура РПЛ
-
Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"
-
Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"
-
Семак сделал заявление о предстоящем матче с "Динамо"
-
Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"
-
"Это Урун сегодня на поле". Кокорин подшутил над Ещенко
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
-
Бэйл потроллил Сона на тренировке "Тоттенхэма"
-
"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
-
"Арсенал" и "Вулверхэмптон" поборются за форварда сборной Уругвая
-
СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Динамо"
-
Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона
-
Мостовой оценил дебютное выступление "Краснодара" в Лиге Чемпионов
-
Бензема стал пятым игроком, забившим 50 голов на групповом этапе ЛЧ
-
Судью матча ПСЖ - "Истанбул" могут отстранить на 10 матчей
-
Клубу АПЛ предложили услуги Халка
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14