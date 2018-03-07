Лукас Васкес сравнялся с Месси по количеству ассистов в 2018-м году

В 2018-м году вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отдал уже 8 результативную передачу во всех турнирах, информирует OptaJose.

По подсчетам источника, этот результат является лучшим для игроков, выступающих в испанской Ла Лиге. Столько же ассистов в своем активе имеет только форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, летом "Реал" может подписать сразу двух ключевых игроков "Челси". | soccernews.ru