Лукас Васкес сравнялся с Месси по количеству ассистов в 2018-м году

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Лукас Васкес сравнялся с Месси по количеству ассистов в 2018-м годуВ 2018-м году вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отдал уже 8 результативную передачу во всех турнирах, информирует OptaJose.

По подсчетам источника, этот результат является лучшим для игроков, выступающих в испанской Ла Лиге. Столько же ассистов в своем активе имеет только форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, летом "Реал" может подписать сразу двух ключевых игроков "Челси". | soccernews.ru

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