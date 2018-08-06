Лукас Васкес: "Уверен, что Модрич останется"

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Лукас Васкес: "Уверен, что Модрич останется"Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес высказался по будущему своего партнера по клубу Луки Модрича.

"Мы спокойны, и мы рассчитываем на него. Есть надежда, что он вернется, чтобы снова удивить Мадрид, я не сомневаюсь, что он останется. Конечно, никто не знает будущего, но я думаю, что Лука Модрич - настоящий профессионал, и он останется им. Это то, что я чувствую. Я не могу заглянуть ему в голову, но я уверен, что он хочет продолжить карьеру здесь", - цитирует 27-летнего игрока "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" рассчитывает на Вальверде. | soccernews.ru

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