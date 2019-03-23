Лукас Васкес восстановился после травмы

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес покинул клубный лазарет и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Football Espana.

27-летний футболист 5 марта получил мышечное повреждение бедра и с тех пор оставался вне игры.

Ожидается, что фланговый игрок сможет принять участие в поединке 29-го тура Примеры против "Уэски", который состоится 31 марта.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 37 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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