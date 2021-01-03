Лукас Васкес высказался о своем будущем в "Реале"



Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о своем будущем в королевском клубе.

"Мы проведем переговоры и увидим, что произойдет. Я хочу остаться в "Реале", так как сейчас часто выхожу на поле", - приводит слова Васкеса Movistar.

В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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