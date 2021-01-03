Лукас Васкес высказался о своем будущем в "Реале"

Теги реал мадридлукас васкес

Лукас Васкес высказался о своем будущем в "Реале"
Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о своем будущем в королевском клубе.

"Мы проведем переговоры и увидим, что произойдет. Я хочу остаться в "Реале", так как сейчас часто выхожу на поле", - приводит слова Васкеса Movistar.

В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Финансирование "Спартака" может быть увеличено

Финансирование "Спартака" может быть увеличено

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов