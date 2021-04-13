Лукас Васкес заинтересовал "Баварию" и ПСЖ

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Лукас Васкес заинтересовал "Баварию" и ПСЖФото: Твиттер @Lucasvazquez91 
Вингер "Реала" Лукас Васкес все еще не договорился с клубом по условиям нового контракта, сообщает AS.

Текущее соглашение испанца с "королевским клубом" истекает эти летом и он может бесплатно уйти по окончании сезона.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы "Бавария" и ПСЖ.

Руководство "сливочных" не хочет менять свое последнее предложение по договору: контракт на 3 года с зарплатой чуть более 3 млн евро в год. Однако, игрока не устраивают такие условия, поскольку это означает уменьшение зарплаты на 10%, нежели в действующем договоре.

В сезоне 2020/2021 Васкес провел 34 матча за "Реал", в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

Футболист травму и, вероятнее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона.

Читать также: Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне | http://soccernews.ru
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