Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму
Фото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен
Футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес рискует попасть в тюрьму, сообщает испанское издание AS.
По информации источника, защитнику предъявляют обвинения в нарушении судебного запрета. Теперь ему предстоит посетить суд в Мадриде 19 октября для выбора места отбывания наказания.
Напомним, что Эрнандес в 2017 году во время своих выступлений за мадридский "Атлетико", был обвинен в нападении на свою подругу. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.
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|Команда
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|О
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|32
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|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20