Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму

Теги лукас эрнандесбавария мюнхен

Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьмуФото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен

Футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес рискует попасть в тюрьму, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, защитнику предъявляют обвинения в нарушении судебного запрета. Теперь ему предстоит посетить суд в Мадриде 19 октября для выбора места отбывания наказания.

Напомним, что Эрнандес в 2017 году во время своих выступлений за мадридский "Атлетико", был обвинен в нападении на свою подругу. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.

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