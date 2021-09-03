Лукашенко назвал белорусский футбол "убожеством"

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Лукашенко назвал белорусский футбол "убожеством"

Президент Беларуси Александр Лукашенко жёстко высказался об уровне футбола в стране.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - заявил Лукашенко.

Напомним, что ни одна из белорусских команд не пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы или Лиги Конференций.

Что касается национальной сборной, то накануне команда уступила Чехии в 4-м туре квалификации ЧМ-2022.

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