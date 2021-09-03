Лукашенко назвал белорусский футбол "убожеством"
Президент Беларуси Александр Лукашенко жёстко высказался об уровне футбола в стране.
"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - заявил Лукашенко.
Напомним, что ни одна из белорусских команд не пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы или Лиги Конференций.
Что касается национальной сборной, то накануне команда уступила Чехии в 4-м туре квалификации ЧМ-2022.
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|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18