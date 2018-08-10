Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с блестящей победой над "Зенитом" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"После матча звонили из кабинета президента. Он поздравил всех с этой победой" - сказал главный тренер столичной команды Сергей Гуренко.

Напомним, что минское "Динамо" сенсационно разгромило "Зенит" со счётом 4:0. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.

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