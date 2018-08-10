Лукашенко поздравил минское "Динамо" с блестящей победой над "Зенитом"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с блестящей победой над "Зенитом" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"После матча звонили из кабинета президента. Он поздравил всех с этой победой" - сказал главный тренер столичной команды Сергей Гуренко.
Напомним, что минское "Динамо" сенсационно разгромило "Зенит" со счётом 4:0. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.
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