Лукасом Васкесом интересуются два английских гранда

Теги лукас васкесреал мадридарсенал лондонливерпуль

Лукасом Васкесом интересуются два английских грандаВингером мадридского "Реала" Лукасом Васкесом интересуются два английских гранда, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом предпринять попытки подписать 26-летнего игрока королевского клуба будут готовы "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Васкес забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач в 20 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает пять кандидатов на замену Варану. | soccernews.ru

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