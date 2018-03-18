Вингером мадридского "Реала" Лукасом Васкесом интересуются два английских гранда, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом предпринять попытки подписать 26-летнего игрока королевского клуба будут готовы "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Васкес забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач в 20 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает пять кандидатов на замену Варану. | soccernews.ru