Луку Зидана зовут в другой клуб
Вратарь "Реала" Лука Зидан получил предложение от другого клуба.
Как сообщает El Confidencial, подписать 20-летнего француза хочет швейцарский "Базель". Напомним, что предстоящим летом у Зидана истекает соглашение с "Реалом".
Лука Зидан является воспитанником мадридского клуба. За основную команду он выступает с 2017 года, однако за это время он провел всего два поединка, в которых пропустил четыре гола.
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|Хетафе
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|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|29
|43
|7
|Валенсия
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|30
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|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
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|12
|Леганес
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|36
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|Эспаньол
|30
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|Жирона
|30
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|15
|Леванте
|30
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|Реал Вальядолид
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|29
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