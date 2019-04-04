Луку Зидана зовут в другой клуб

Вратарь "Реала" Лука Зидан получил предложение от другого клуба.

Как сообщает El Confidencial, подписать 20-летнего француза хочет швейцарский "Базель". Напомним, что предстоящим летом у Зидана истекает соглашение с "Реалом".

Лука Зидан является воспитанником мадридского клуба. За основную команду он выступает с 2017 года, однако за это время он провел всего два поединка, в которых пропустил четыре гола.

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