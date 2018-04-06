Лулич: "Мы отлично реагировали на пропущенные голы от "Зальцбурга"

Полузащитник "Лацио" Сенад Лулич подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Зальцбурга" (4:2).

По словам футболиста, в противостоянии еще ничего не решено.

"Мы были полны решимости выиграть этот матч, и первый тайм мы хорошо провели, но второй нас ожидает в Австрии. Это будет очень сложно, и мы не должны думать, что наша работа выполнена. Обе команды играли хорошо, но мы отлично реагировали на пропущенные голы.

Имея таких игроков, как Фелипе Андерсон, которые могут выйти со скамейки и сделать разницу в счете, а также Чиро Иммобиле, который проводит потрясающий сезон, то это дает вам так много вариантов для развития атак.

У Фелипе Андерсона была серьезная травма, и он пропустил всю предсезонную подготовку, поэтому ему пришлось вкатываться по ходу сезона. Он очень хорошо работает на тренировках, делая то, что может сделать только сам Фелипе, и мы очень рады за него", - сказал он. | http://soccernews.ru