Лунев: "Акинфеев был демоном"

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Лунев: "Акинфеев был демоном"

Голкипер сборной России Андрей Лунев похвалил своего партнёра по национальной команде Игоря Акинфеева за игру в товарищеском матче с Аргентиной.

"По поводу хорошей игры Акинфеева могу сказать, что сегодня он был демоном" - сказал Лунев.

Отметим, что в матче с Аргентиной Акинфеев отразил 6 из 7 ударов по своим воротам, в том числе сделал 3 сейва - его показатель надёжности составил 86 процентов.  

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