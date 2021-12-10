Лунев дебютировал за "Байер" через 5 месяцев после перехода

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Лунев дебютировал за "Байер" через 5 месяцев после перехода

Фото инстаграм Андрея Лунева

Вратарь сборной России Андрей Лунев впервые сыграл за леверкузенский "Байер".

30-летний страж ворот полностью провёл матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша" (0:1).

Таким образом, дебют голкипера в составе "фармацевтов" состоялся ровно через пять месяцев после перехода.

Лунев летом присоединился к "Байеру" на правах свободного агента после ухода из питерского "Зенита".

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