Лунев: "Дзюба вполне мог бы заиграть в АПЛ"

Вратарь "Зенита" сборной России Андрей Лунев рассказал, смог бы форвард Артем Дзюба заиграть в чемпионате Англии. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, вчера, 10 октября, сборная России разгромила Шотландию (4:0). Дзюба оформил дубль и сделал результативную передачу.

"Мог бы Дзюба заиграть в АПЛ? Почему нет? Такой, с двумя голами и голевой передачей, - вполне", - сказал Лунев.

В 7 матчах за Россию 31-летний футболист забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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