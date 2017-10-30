Лунев: "Это нокдаун, но не нокаут"

Голкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев подвел итог поражению своей команды от московского "Локомотива" в центральном матче 15-го тура Премьер-Лиги.

"Да, очень обидно проиграли. Дома. Крупно. Получили очень жесткий удар. Но вешать нос нельзя. Это нокдаун, но не нокаут. Мы встанем и пойдем дальше более сильными", - цитирует 25-летнего вратаря "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, "Зенит" уступил "Локомотиву" со счетом 0:3. | soccernews.ru