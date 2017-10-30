Лунев: "Это нокдаун, но не нокаут"

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Лунев: "Это нокдаун, но не нокаут"Голкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев подвел итог поражению своей команды от московского "Локомотива" в центральном матче 15-го тура Премьер-Лиги.

"Да, очень обидно проиграли. Дома. Крупно. Получили очень жесткий удар. Но вешать нос нельзя. Это нокдаун, но не нокаут. Мы встанем и пойдем дальше более сильными", - цитирует 25-летнего вратаря "сине-бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, "Зенит" уступил "Локомотиву" со счетом 0:3. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

А вы заметили ПРОГРЕСС Локомотива??? Прогресс есть и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ! Даже с таким составом Локомотив набрал УВЕРЕННЫЙ ход и не собирается сбавлять обороты. Локомотив на правильном пути развития, как ЗДОРОВО и резко СТАРТАНУЛ! Лучший старт Локомотива за всю историю и как результат - Локомотив КРАСУЕТСЯ на первом месте после первого круга. Палыч и Илья Геркус верно определили вектор развития Локомотива! Палыч в ЦЕЙТНОТЕ взял ХОРОШИХ игроков и сейчас с ними работает! Все приобретения точечные, хорошие и Палыч вписал новобранцев в командную игру! Результаты видны, а спады ПАЛЫЧ успешно преодолел. Работа очень хорошая и будет ещё ЛУЧШЕ! Желаем Пылычу и Локомотиву уверенно идти своим курсом развития и выйти на первые места в российском чемпионате! Локомотив будет всегда на высоте и сможет бороться за призы и Европу! А усиление нужно и Палыч об этом знает! Сёмин для ЛОКО - футбольное чудодейственное ЛЕКАРСТВО! То, что футбольный доктор ПРОПИСАЛ! Вы посмотрите, как пациент выздоровел и как Палыч поставил Локомотив на рельсы, своим футбольным тренерским ЛЕКАРСТВОМ!!! Отличный старт Локомотива и КЛАССНАЯ победа над Зенитом! Кто ожидал??? Никто! А лекарство Палыча СРАБОТАЛО и помогло Локо набрать уверенный ход. Стабильную игру подправят, усилят по ходу сезона и будет всем болельщикам Локо РАДОСТЬ от достигнутого ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! Благодарим Палыча за ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ футбольное лекарство! Я всегда выступал за приглашение Палыча обратно в Локомотив и считал, что это самый ЛУЧШИЙ тренер, на данный период времени, для Локомотива! Палыч и Локомотив созданы друг для друга и пусть РАБОТАЮТ на славу российского футбола пока не меркнет СВЕТ, пока ГОРИТ свеча - Локомотива! Ура!

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