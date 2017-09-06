Лунев: "Готов ли я стать первым номером сборной? Это решать тренеру"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев оценил вероятность того, что он станет первым номером сборной России.
"Акинфеев уже больше десяти лет уверенно играет на самом высоком уровне. Посмотрим, будем работать, а там уже тренеру решать. Кто будет сильнее на данный конкретный момент, тот, наверное, и будет играть. Поживем, увидим, что дальше будет", - приводят слова Лунева российские СМИ.
Напомним, что Лунев дебютировал за сборную России в товарищеском матче против "Динамо" (3:0).
В этом сезоне 25-летний Лунев провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах и пропустил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|СКА Хабаровск
|8
|6
|15
|Анжи
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5