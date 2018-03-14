Лунёв готов сыграть с "РБ Лейпциг", участие Кузяева под вопросом

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Лунёв готов сыграть с "РБ Лейпциг", участие Кузяева под вопросом

Питерский "Зенит" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

Получивший в воскресенье ушиб стопы вратарь Андрей Лунёв занимался в общей группе, а полузащитник Далер Кузяев, имеющий аналогичный диагноз, сначала работал индивидуально с физиотерапевтом, но затем также приступил к полноценной тренировке.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини прокомментировал возможность вышеупомянутых футболистов сыграть с "быками" следующим образом: "Лунёв готов. Решение по Кузяеву мы примем в день матча".

Напомним, что матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой немцев со счётом 2:1.   

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