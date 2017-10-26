Лунев и Дриусси могут сыграть с "Локомотивом"

Питерский "Зенит" готовится к центральному матчу 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" в полном составе, сообщают российские СМИ.

К тренировкам в общей группе вернулись вратарь Андрей Лунев, получивший повреждение в поединке с ЦСКА, а также форвард Себастьян Дриусси, пропускавший игру с армейцами.

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в воскресенье, 29 октября, в 16:30 по московскому времени.

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