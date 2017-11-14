Лунев, Кузяев и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России в матче с Испанией

Теги россияиспанияандрей луневгеоргий джикия

Лунев, Кузяев и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России в матче с Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил стартовый состав команды на товарищеский матч с командой Испании.

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Матч Россия - Испания начнется в 21:45 мск.

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