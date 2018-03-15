Лунев: "Манчини запретил мне в конце матча идти в штрафную соперника"



Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал ничью с "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, которая не позволила его команде пройти в четвертьфинал.

"Разочарованы, что не прошли дальше, возможности были. Как отбил пенальти? Угадал, куда Вернер будет бить, поэтому отразил бросок. Когда потащил пенальти, ничего не почувствовал. Если бы вышли, то, может, что-то и почувствовал бы.

На последних секундах я хотел побежать в штрафную соперника, но тренер запретил. Всегда готов помочь команде. Не знаю, что сказал Манчини в раздевалке, меня на интервью вызвали, не слышал. Руководство клуба приходило, все расстроены были, так особо ничего не сказали, поблагодарили за игру.

Что делать дальше? В чемпионате России надо все матчи выигрывать. "Зенит" должен это делать, но что-то не получается. Есть ли понимание, как преодолеть кризис? Надо работать, выходить и доказывать, забивать. Никакого понимания не должно быть, просто нужно побеждать на футбольном поле", - приводят слова Лунева российские СМИ.

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