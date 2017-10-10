Лунев: "Мой дебют за сборную России? Хотелось сыграть "на ноль"

Вратарь сборной России Андрей Лунев прокомментировал свою дебют в национальной команде в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Мы не проиграли, уступая в счёте. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала. Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали.

Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть “на ноль”, но не получилось. Но это всё же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Не пропустите: Черчесов: "Гол Ирана не вытекал из игры". | http://soccernews.ru