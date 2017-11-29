Лунев может сыграть с "Уралом"

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Лунев может сыграть с "Уралом"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев восстановился после травмы головы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Есть вероятность, что голкипер может сыграть в матче 19-го тура чемпионата России против "Урала".

Напомним, что из-за этого повреждения Лунев пропустил три встречи.

Матч "Зенит" – "Урал" пройдет 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

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